Festival dell’Olio di Roma | Cultura e Sapore

Si svolge a Roma la prima edizione del Festival dell’Olio di Roma IGP, una manifestazione che si concentra sulla promozione dell’olio extravergine di oliva prodotto nella capitale. La rassegna si svolge in diverse location della città e propone attività come degustazioni guidate, masterclass, visite alle aziende olivicole e laboratori pratici. L’evento mira a valorizzare le caratteristiche dell’olio locale e a coinvolgere appassionati e professionisti del settore.

Cosa: Prima edizione del Festival dell’Olio di Roma IGP, una rassegna diffusa dedicata all’eccellenza olearia capitolina con degustazioni, masterclass, visite guidate e laboratori.. Dove e Quando: In numerosi luoghi simbolo della Capitale, tra cui Palazzo Valentini, il Parco Archeologico del Colosseo e il Tempio di Adriano, dal 10 al 21 aprile 2026.. Perché: Per riscoprire l’inestimabile patrimonio agricolo e gastronomico del territorio, celebrando il Natale di Roma attraverso la storia, le tradizioni millenarie e l’educazione alimentare delle nuove generazioni.. La primavera romana si arricchisce di un appuntamento dal fascino antico e dalla visione profondamente contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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intervista a Salvatore Maltana e Marcello Peghin

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Benedizione con l’olio di San Charbel venerdì 10 APRILE, a Roma, al santuario di San Salvatore in Lauro. #sancharbel #benedizione #santamessa #chiesediroma #sansalvatoreinlauro - facebook.com facebook

Roma Capitale co-organizza il primo Festival dell’Olio di Roma IGP! Ad aprile, eventi in vari luoghi della città per valorizzare la tradizione agricola e sostenere le aziende del territorio. Scopri il programma ow.ly/Azsv50YEWTo x.com