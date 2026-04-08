Festa di primavera dell' associazione Encontro a Campo

L’associazione Encontro organizza una festa di primavera a Campo nei giorni 18 e 19 aprile. L’evento offre l’opportunità di condividere momenti di cultura, amicizia e buon cibo in un ambiente che invita alla convivialità. La manifestazione si svolge in un’atmosfera festosa e accogliente, attirando partecipanti di diverse età. La festa si svolge durante il fine settimana, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.

Il 18 e 19 aprile un’occasione per condividere cultura, amicizia e buon cibo in un’atmosfera accogliente e festosa. L'Associazione Encontro organizza due giornate dedicate alla passione per il Brasile, proponendo laboratori di forró, canto, percussioni e capoeira. Non mancherà la musica dal vivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani” in PerùArezzo, 24 gennaio 2026 – Giornata di festa quella di ieri per Monsignor Miguel amico fraterno e punto di riferimento dell’associazione “Solidarietà... Festa della Donna, a Palazzo Spiga una sfilata-evento a sostegno dell'Associazione Tumori ToscanaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il pomeriggio prende il via alle 17. DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT! Temi più discussi: La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Feste di primavera, nelle marine a bordo della navetta; Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di Primavera; Festa di Primavera nella Riserva di Tor Caldara. Latisana si veste di colori, sapori ed eventi: torna la Festa di primavera. Il programmaFesta di primavera a Latisana il 12 aprile 2026: programma, eventi, degustazioni e spettacoli per tutte le età. nordest24.it La Festa del Tulipano rilancia: le novità dell'edizione 2026Cartoon Edition e La Notte del Tulipano. Sono queste le significative novità della 56esima edizione della Festa del Tulipano e di Primavera che torna a Castiglione del Lago con tutta la sua bel ... perugiatoday.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Ultima sera di festa a Paganica e si chiude col BOTTO! Ad aprire la serata, l’energia pura di “Liga Vibes”, il tributo a Luciano Ligabue Tra cori a squarciagola, arrosticini che andavano via uno dopo l’altro e birre fresche nella cornice d - facebook.com facebook #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com