Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione Solidarietà in Buone Mani in Perù

Ieri, in Perù, si è svolta una giornata di festa dedicata a Monsignor Miguel, figura di rilievo dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani”. La ricorrenza ha rappresentato un momento di riconoscimento e gratitudine per il suo impegno e la sua dedizione al servizio delle comunità locali. Un’occasione per rafforzare il legame tra l’associazione e le persone che sostiene, sottolineando l’importanza della solidarietà e del lavoro condiviso.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Giornata di festa quella di ieri per Monsignor Miguel amico fraterno e punto di riferimento dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani ” in Perù.Ad organizzare l’incontro Don Giuliano Faralli. Era presente anche S.E. Monsignor Migliavacca. Monsignor Miguel è ripartito per Roma con una missione: consegnare a Papa Leone un album, il giornalino e una lettera della Onlus castiglionese. “La missione deve continuare”. E’ questo il punto fermo dell’incontro di ieri tra S.E. Monsignor Miguel Ángel Contreras Llajaruna, nominato Vescovo ausiliare di Callao il 15 maggio 2025 da papa Leone XIV, con consacrazione avvenuta il 12 luglio 2025, e Don Giuliano Faralli, presidente dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani”, alla presenza di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani” in Perù Amorosi, prevenzione e solidarietà: il 25 gennaio la giornata dell’Associazione NanaelIl 25 gennaio si celebra la giornata dell’Associazione Nanael, un’occasione per promuovere prevenzione, solidarietà e sostegno alle persone affette da malattie oncologiche. Leggi anche: Befana in città, il 6 gennaio a Perugia una giornata di festa all'insegna della solidarietà La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Domenica c’è la 35^ cerimonia di Benedizione degli animali; Una giornata di festa per sottolineare il ruolo insostituibile degli animali nelle nostre vite; La festa della Polizia Locale: nel giorno di San Sebastiano anche il 165°anniversario della Fondazione del Corpo; Città di Castellanza : San Giulio 2026: dieci giorni di eventi per celebrare il patrono; Giornata di festa a Cussanio per i 50 anni di Piemonte miele. Eventi week-end: tanti appuntamenti con la Festa della FamigliaQuesto week-end, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026, si celebra la Festa della Famiglia, una giornata dedicata alle Famiglie, per rafforzare i ... ilnotiziario.net Italia, è la Giornata della Neve: tra festa, clima che cambia e montagne da salvareGiornata della Neve accende riflettori su ambiente, turismo e sicurezza. Eventi e riflessioni sul patrimonio naturale sempre più fragile ... ilmetropolitano.it LA FIAMMA OLIMPICA A CHIOGGIA! Una bellissima giornata di festa per la città! - facebook.com facebook Anche quest’anno ho condiviso questa giornata di festa con i ragazzi della Comunità Incontro ad Amelia. La lotta alle droghe è una mia priorità e sostenere i percorsi di recupero è un dovere che ci deve vedere tutti impegnati. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.