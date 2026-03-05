Weekend elettrizzante tra show circensi Frida Bollani Magoni Carnevale tartufo e festa delle donne

Nel fine settimana a Ravenna e dintorni si sono svolti numerosi eventi tra spettacoli circensi, concerti e celebrazioni per la Festa della Donna. La città ha ospitato anche manifestazioni legate al Carnevale, degustazioni di tartufo e spettacoli di musica con Frida Bollani Magoni. Le iniziative hanno coinvolto diverse location, creando un'atmosfera vivace e ricca di appuntamenti per tutti i gusti.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Un fine settimana davvero frizzante per Ravenna e i suoi dintorni, dove enogastronomia, tradizioni carnevalesche e grandi concerti si intrecciano con le celebrazioni per l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Dalla magia del Carnevale sotto i tre Colli ai palchi di Crossroads e l'omaggio Bob Dylan, dai sapori unici della Festa del Tartufo Primaverile ai vini fuori dagli schemi degli orange wine, ogni giornata è pensata per coinvolgere qualsiasi desiderio e capriccio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Weekend elettrizzante, tra Frida Bollani Magoni, Crossroads, Festa del Tartufo e il concerto che celebra le donneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Frida Bollani Magoni in concerto insieme a Mark Glentworth per il festival CrossroadsIl festival itinerante Crossroads fa tappa a Massa Lombarda l'8 marzo con un concerto di Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, in duo con il...

Contenuti e approfondimenti su Frida Bollani Magoni.

Frida Bollani Magoni, il live all'Auditorium Parco della MusicaFrida Bollani Magoni, mercoledì 4 marzo, ha fatto tappa all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con il suo tour partito da Cassino lo scorso 7 febbraio e che sta attraversando l’Italia. Sul ... msn.com

Semplicemente Frida al Blue Note: «Se non avessi fatto la pianista? Gelataia»Ventuno anni. Possono essere pochi per gestire note importanti e riflettori. O puoi essere cresciuta in una casa piena zeppa di musica, aver percepito le note sin dalla pancia di tua madre ... leggo.it