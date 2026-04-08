Festa dei fiori in via Farini | come cambia la viabilità

Domenica 12 aprile, in via Farini, si svolgerà la tradizionale Festa dei Fiori. Per l’occasione, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità, che interesseranno alcune strade limitrofe. La manifestazione prevede esposizioni e iniziative legate al tema floreale, attirando numerosi visitatori. Le modifiche alla circolazione saranno in vigore durante tutta la giornata, fino alla conclusione degli eventi.

Domenica 12 aprile in occasione della Festa dei Fiori che si svolgerà in via Farini, sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità. In particolare:Dalle ore 07.00 alle 23.00, in Strada Farini, Piazzale Santafiora, Piazzale S.Uldarico è istituito il divieto di circolazione e il divieto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Festa di Carnevale in centro storico, come cambia la viabilitàDomenica 15 febbraio, in occasione della festa di Carnevale "Folle di Natura", si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità per...

Leggi anche: A Martellago sboccia la quarta edizione della Festa dei Fiori

Temi più discussi: Primavera, tempo di mostre dei fiori: ecco dove andare in Veneto e Friuli; Tutto pronto per Oriago in Fiore con centinaia di espositori, musica e street food; Fiori e Colori Primavera 2026, il mercato a Piazzola sul Brenta il 28 e 29 marzo 2026; Fiori, libri e sapori: torna a Milano la storica Fiera dell'Angelo. Strade chiuse e deviazioni: la guida.

Festa dei ciliegi in fiore di Vignola: la nuvola di petali bianchi annuncia il frutto più prelibatoDa sabato 11 aprile a domenica 19 aprile 2026 la località emiliana nota per la Ciliegia Moretta, Presidio Slow Food, organizza passeggiate tra i frutteti, degustazioni e altre iniziative a tema ... quotidiano.net

Festa dei ciliegi in fiore a Vignola (Modena)Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Festa di primavera e sagra della Pizzafritta: ad Arsoli una giornata tra gusto e cultura - facebook.com facebook

PrimePagine #8aprile Passata la festa … x.com