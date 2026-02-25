A Martellago sboccia la quarta edizione della Festa dei Fiori

Dalle 8.30 alle 19.00 la S.R. Castellana, via Fapanni e Piazza Bertati si trasformeranno in un’ampia area espositiva dove fiori, prodotti locali e iniziative per le famiglie daranno vita a una giornata di festa condivisa. Protagonisti saranno gli espositori florovivaisti, con un’ampia selezione di piante e fiori, affiancati dai produttori del territorio e dal mercatino della creatività handmade. Ma non mancheranno momenti di intrattenimento dedicati alle famiglie, con scivoli e giochi per bambini e una mostra ornitologica di uccelli ornamentali. In piazza Bertati, dalle 10.00 alle 18.00, gli Scout di Maerne e Martellago proporranno un laboratorio di giardinaggio per i più piccoli, che potranno cimentarsi nel rinvaso di piantine con materiali forniti dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

