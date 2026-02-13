Festa di Carnevale in centro storico come cambia la viabilità

Domenica 15 febbraio, il centro storico si prepara a ospitare il Carnevale

Domenica 15 febbraio, in occasione della festa di Carnevale "Folle di Natura", si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'appuntamento. Contestualmente, per l'intera durata dell'evento, sarà vietata la sosta nelle stesse vie e piazze, nonché in piazzetta San Savino e in alcuni stalli di piazzetta Grida, riservati ai mezzi coinvolti nella manifestazione.

