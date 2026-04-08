Festa dei confetti a Mercatale

Domenica 12 aprile 2026, a Mercatale in Val di Pesa si svolge la Festa dei Confetti, evento che quest’anno celebra i cinquant’anni di storia e tradizioni legate alla produzione di confetti e alla cultura contadina locale. La manifestazione coinvolge la comunità e richiama visitatori da diverse zone, offrendo spettacoli, bancarelle e degustazioni legate alla tradizione. La festa rappresenta un momento di ricordo e di festeggiamenti per la lunga storia della zona.

Domenica 12 aprile 2026, Mercatale in Val di Pesa celebra la Festa dei Confetti, un traguardo che segna cinquant'anni di storia e tradizioni legate alla vita contadina. La giornata si apre alle 9:00 con il Mercato della Terra di Slow Food, affiancato da un mercato dell'antiquariato e da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: L’addio alla «signora dei confetti»: «Grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso» Leggi anche: Fiuggi, confetti musicali, Sergej Vasil'evi? Rachmaninov ABBIAMO VISTO la BEFANA in CASA Nostra ma è FINITA MALE Argomenti più discussi: Festa dei Confetti, San Casciano in Val di Pesa; Calatafimi Segesta, dopo 14 anni torna la Festa del Santissimo Crocifisso; Calatafimi Segesta, torna la Festa del SS. Crocifisso: dopo 14 anni la città si prepara; Domenica delle Palme: dall’ulivo ai confetti ai Pacia Pacia, le tradizioni in Campania. Compie 103 anni, a Bergamo festa per la signora dei confettiÈ stata una giornata davvero speciale per la signora Emma, oltre la festa per aver raggiunto l’invidiabile traguardo dei 103 anni. Da tempo regina incontrastata del suo bel negozio «Lazzarini Dolciumi ... ecodibergamo.it Allo stadio Fioroni una grande festa di sport, amicizia e inclusione. Le partite in programma sabato 11 aprile - facebook.com facebook Festa della Polizia: Italy’s state police force celebrates 174 years with a parade in Rome. x.com