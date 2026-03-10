L’addio alla signora dei confetti | Grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso
Nella chiesa di San Paolo si è svolto l’ultimo saluto a Emma Manzotti Lazzarini, nota come la «signora dei confetti». Amici e clienti hanno partecipato per ricordarla, mentre nel negozio di via Broseta, «Lazzarini dolciumi», si conservano ancora i ricordi di chi le ha voluto bene. La sua figura è stata celebrata con parole di affetto e gratitudine.
L’ULTIMO SALUTO. Il ricordo di Emma Manzotti Lazzarini nella chiesa di San Paolo. Tutti la ricordano nel negozio di «Lazzarini dolciumi» di via Broseta. «Salutiamo Emma con il dolore del distacco, ma anche con la riconoscenza per la compagnia preziosa che ci è stata regalata e con la consapevolezza dell’annuncio cristiano di resurrezione che lascia dietro di sé». Così monsignor Alessandro Locatelli, ex parroco di San Paolo, ora a Torre Boldone, ha ricordato Emma Manzotti Lazzarini nella mattinata di oggi, 10 marzo, nel giorno dell’ultimo saluto alla «Signora dei confetti». A concelebrare don Maurizio Chiodi, professore in Seminario. «Tutti conoscono la Emma pubblica e le doti che ne hanno contraddistinto la storia – ricorda la nipote –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
