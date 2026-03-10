L’addio alla signora dei confetti | Grazie per i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso

Nella chiesa di San Paolo si è svolto l’ultimo saluto a Emma Manzotti Lazzarini, nota come la «signora dei confetti». Amici e clienti hanno partecipato per ricordarla, mentre nel negozio di via Broseta, «Lazzarini dolciumi», si conservano ancora i ricordi di chi le ha voluto bene. La sua figura è stata celebrata con parole di affetto e gratitudine.