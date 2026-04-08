Ferullo epurato la Giunta Potenza chiede danni per 500mila euro e il caso finisce in tribunale

Il Comune di Apricena ha deciso di portare in tribunale l’ex consigliere comunale Vincenzo Ferullo, dichiarato decaduto dalla carica. La Giunta ha richiesto un risarcimento danni di 500 mila euro, in relazione a una vicenda legata alla sua epurazione. La causa giudiziaria si inserisce nel procedimento legale avviato dopo la sua fuoriuscita dall’incarico pubblico. La questione si svolge ora davanti a un giudice competente.

Trascinerà in tribunale il Comune di Apricena l’ormai ex consigliere comunale Vincenzo Ferullo, dichiarato decaduto dalla carica. La maggioranza di cui ha fatto parte per 14 anni, nella seduta del 27 marzo, ha votato a favore della sussistenza della causa di incompatibilità.E non è tutto, perché. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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