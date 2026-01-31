Flacone di detersivo da 2,50 euro non pagato dipendente Pam viene licenziata | il caso finisce in tribunale

Una dipendente di un supermercato Pam in Toscana è stata licenziata per aver lasciato il negozio senza pagare un flacone di detersivo da 2,50 euro. La donna è finita in tribunale e ora si aspetta la sentenza. La vicenda ha suscitato molte polemiche, con entrambe le parti che attendono il verdetto sulla legittimità del licenziamento.

La vicenda di una dipendente della Pam in Toscana che è stata licenziata per giusta causa dopo che non avrebbe pagato un flacone di detersivo da 2,50 euro al termine del turno di lavoro: il caso è finito in tribunale ed ora si aspetta la sentenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pam Toscana

Una donna di Grosseto ha deciso di portare l’azienda in tribunale dopo essere stata licenziata.

Un caso giudiziario coinvolge aMo e un ex dipendente chiamato a restituire 448.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pam Toscana

Argomenti discussi: Ivrea, nuova campagna di Scs con quattro personaggi e un murale dei ragazzi.

Licenziata dopo 30 anni per un flacone di detersivo da 2,9 euro non pagato: un altro caso Pam finisce in tribunaleÈ accaduto a Grosseto. La donna, 50 anni circa, aveva fatto la spesa e pagato, poi uscendo le si era rotta una bottiglia di detersivo che aveva recuperato: l'azienda le contesta il mancato pagamento e ... corrierefiorentino.corriere.it

Licenziata da Pam per un detersivo non pagato: storica dipendente porta l’azienda in tribunaleLa vicenda a Grosseto: dopo il turno, la donna aveva fatto la spesa nel punto vendita comprando anche un flacone di sapone che però le era caduto mentre lo portava a casa. Lo ha sostituito con un altr ... msn.com

Licenziata dopo 30 anni per un flacone di detersivo non pagato: un altro caso Pam finisce in tribunale x.com

Prende il flacone del detersivo e li trasforma in uno gnomo meraviglioso #fblifestyle #diy - facebook.com facebook