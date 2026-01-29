Un anziano di 87 anni disabile ha chiesto di installare un ascensore esterno nel suo condominio. Alcuni condomini si sono opposti, ritenendo la spesa troppo alta e le modifiche troppo invasive. La disputa è finita in tribunale, dove si cerca di stabilire se l’anziano abbia diritto a vivere senza barriere architettoniche o se il condominio possa rifiutarsi di intervenire.

“È accettabile che una persona anziana debba attendere anni per vedere riconosciuto un diritto elementare come la possibilità di uscire di casa? È davvero più importante la perdita di un raggio di sole?" Una richiesta di eliminazione delle barriere architettoniche si è trasformata in una vicenda giudiziaria che, secondo una famiglia, sta negando a un anziano il diritto di uscire di casa in sicurezza. È quanto emerge da una lettera di protesta inviata alla redazione da una cittadina che racconta la situazione vissuta nel proprio condominio e la lotta per dotarlo di un ascensore. La famiglia abita in uno stabile di sei nuclei di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Anziano Disabile

Un anziano disabile con spasmi è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo 24 ore senza l’intervento di un'ambulanza.

Un anziano disabile, dopo 24 ore senza ambulanze, è stato trasportato al Pronto Soccorso e ha terminato in barella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anziano Disabile

Argomenti discussi: Anziano disabile di 87 anni chiede l'ascensore esterno, ma alcuni condomini dicono no: il caso finisce in tribunale; Anziano deceduto dopo incendio in appartamento: salma sotto sequestro; Anziano morto in incendio casa, s'indaga per omicidio colposo - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa: morto anziano disabile.

Anziano deceduto dopo incendio in appartamento: salma sotto sequestroTragedia a Tuturano, la figlia dell'uomo trasportata in ospedale. Il rogo sarebbe stato scatenato da un corto circuito ... brindisireport.it

Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa: morto anziano disabileLe fiamme hanno determinato il crollo di una parte del solaio dell'edificio, con blocchi di cemento cascati verso il basso. Anche la figlia 57enne dell'uomo si trovava nell'abitazione: è riuscita a ch ... today.it

Il cane anziano ... Vivere con un cane anziano è tutta un'altra cosa. I ritmi rallentano, i tempi si allungano. Le passeggiate si trasformano in brevi percorsi spesso sempre uguali. È necessario sostenere l'anziano cercando di non farlo sentire "disabile" ma so - facebook.com facebook