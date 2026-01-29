Anziano disabile di 87 anni chiede l' ascensore esterno ma alcuni condomini dicono no | il caso finisce in tribunale
Un anziano di 87 anni disabile ha chiesto di installare un ascensore esterno nel suo condominio. Alcuni condomini si sono opposti, ritenendo la spesa troppo alta e le modifiche troppo invasive. La disputa è finita in tribunale, dove si cerca di stabilire se l’anziano abbia diritto a vivere senza barriere architettoniche o se il condominio possa rifiutarsi di intervenire.
“È accettabile che una persona anziana debba attendere anni per vedere riconosciuto un diritto elementare come la possibilità di uscire di casa? È davvero più importante la perdita di un raggio di sole?" Una richiesta di eliminazione delle barriere architettoniche si è trasformata in una vicenda giudiziaria che, secondo una famiglia, sta negando a un anziano il diritto di uscire di casa in sicurezza. È quanto emerge da una lettera di protesta inviata alla redazione da una cittadina che racconta la situazione vissuta nel proprio condominio e la lotta per dotarlo di un ascensore. La famiglia abita in uno stabile di sei nuclei di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Anziano Disabile
“Niente ambulanze”, anziano disabile con spasmi trasportato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella
Un anziano disabile con spasmi è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo 24 ore senza l’intervento di un'ambulanza.
“Non ci sono ambulanze”, anziano disabile con spasmi portato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella
Un anziano disabile, dopo 24 ore senza ambulanze, è stato trasportato al Pronto Soccorso e ha terminato in barella.
Ultime notizie su Anziano Disabile
Argomenti discussi: Anziano disabile di 87 anni chiede l'ascensore esterno, ma alcuni condomini dicono no: il caso finisce in tribunale; Anziano deceduto dopo incendio in appartamento: salma sotto sequestro; Anziano morto in incendio casa, s'indaga per omicidio colposo - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa: morto anziano disabile.
Anziano deceduto dopo incendio in appartamento: salma sotto sequestroTragedia a Tuturano, la figlia dell'uomo trasportata in ospedale. Il rogo sarebbe stato scatenato da un corto circuito ... brindisireport.it
Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa: morto anziano disabileLe fiamme hanno determinato il crollo di una parte del solaio dell'edificio, con blocchi di cemento cascati verso il basso. Anche la figlia 57enne dell'uomo si trovava nell'abitazione: è riuscita a ch ... today.it
Il cane anziano ... Vivere con un cane anziano è tutta un'altra cosa. I ritmi rallentano, i tempi si allungano. Le passeggiate si trasformano in brevi percorsi spesso sempre uguali. È necessario sostenere l'anziano cercando di non farlo sentire "disabile" ma so - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.