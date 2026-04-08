Ferrovia Adriatica interrotta | frana tra Termoli e Vasto caos treni e viabilità l’8 aprile

Da ilsipontino.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 aprile si sono verificati forti disagi lungo la tratta ferroviaria tra Termoli e Vasto San Salvo, a causa di una frana che ha interrotto la circolazione tra le due località. La ferrovia è rimasta sospesa per diverse ore, causando rallentamenti e ritardi ai treni in transito sulla dorsale adriatica. La situazione ha anche influenzato la viabilità stradale nelle zone interessate dall’evento naturale.

Gravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. Problemi anche su A14 e Statale 16 dopo il crollo del ponte sul Trigno. La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica resta fortemente compromessa nella giornata di mercoledì 8 aprile. Dopo la sospensione iniziale tra Termoli e Montenero di Bisaccia, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha confermato l’interruzione totale della tratta tra Vasto San Salvo e Termoli. Il quadro è aggravato dalla contemporanea emergenza sulla viabilità stradale. Il crollo del ponte sul Trigno ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 e della Statale 16, isolando di fatto il basso Molise. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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