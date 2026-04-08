Il 8 aprile si sono verificati forti disagi lungo la tratta ferroviaria tra Termoli e Vasto San Salvo, a causa di una frana che ha interrotto la circolazione tra le due località. La ferrovia è rimasta sospesa per diverse ore, causando rallentamenti e ritardi ai treni in transito sulla dorsale adriatica. La situazione ha anche influenzato la viabilità stradale nelle zone interessate dall’evento naturale.

Gravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. Problemi anche su A14 e Statale 16 dopo il crollo del ponte sul Trigno. La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica resta fortemente compromessa nella giornata di mercoledì 8 aprile. Dopo la sospensione iniziale tra Termoli e Montenero di Bisaccia, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha confermato l’interruzione totale della tratta tra Vasto San Salvo e Termoli. Il quadro è aggravato dalla contemporanea emergenza sulla viabilità stradale. Il crollo del ponte sul Trigno ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 e della Statale 16, isolando di fatto il basso Molise. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ferrovia Adriatica interrotta: frana tra Termoli e Vasto, caos treni e viabilità l’8 aprile

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Corriere della Sera. . Binari deformati di una decina di centimetri (come si nota nella foto diffusa da Radio Delta 1). Sono stati gli effetti del riattivarsi della frana di Petacciato, in provincia di Campobasso sulla linea ferroviaria adriatica e, in particolare tra Monte - facebook.com facebook

Frana di Petacciato, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria Adriatica: ecco come fare LA SCHEDA - News x.com