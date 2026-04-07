Italia divisa in due | frana sull' A14 e statale 16 interrotta per il crollo del ponte Autostrada chiusa tra Vasto Sud e Termoli

Un tratto dell'autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di una frana avvenuta al chilometro 462. Contestualmente, sulla strada statale 16, il traffico è stato interrotto in seguito al crollo di un ponte, creando disagi tra le due località. La zona è interessata da pioggia persistente, che ha contribuito a peggiorare la situazione delle infrastrutture. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di riapertura.

Le code hanno raggiunto anche i 3 km. Gli automobilisti (a seconda della direzione) devono uscire a Termoli o Vasto-Sud e "fare il giro" prendendo la statale 650 Trignina. Disagi anche per la circolazione ferroviaria Piove sul bagnato. Il tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli è stato chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, dopo una frana registrata all'altezza del chilometro 462. Sul posto sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici di Autostrade per l'Italia per le valutazioni del caso. Le code hanno raggiunto anche i 3 km. #Frana Petacciato, provincia di #Campobasso: in corso monitoraggio area anche con droni dei #vigilidelfuoco. 🔗 Leggi su Today.it

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Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook

Pedaggio gratuito tra Termoli e Vasto Sud, dopo il crollo del ponte sulla SS16. Accolta la mia richiesta ad Autostrade per l’Italia, al Ministro Nello Musumeci e al Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Garantiamo percorsi alternativi sicuri e accessibili. x.com