Su il sipario sulla livra della hypercar di Maranello, che conferma i propri piloti e punta a dare continuità ai recenti successi Il Museo Enzo Ferrari di Modena ha fatto da cornice, nella giornata di mercoledì 25 febbraio, alla presentazione ufficiale della stagione 2026 del Cavallino Rampante nel FIA WEC. In un vernissage aperto al calore del pubblico e dei tifosi, è stata svelata la rinnovata livrea della 499P del team Ferrari - AF Corse, chiamata a difendere i leggendari titoli iridati Costruttori e Piloti conquistati lo scorso anno, che avevano riportato a Maranello l'alloro assoluto dell'endurance dopo 53 anni. All'evento hanno preso parte i massimi vertici dell'azienda, dal CEO Benedetto Vigna a Enrico Galliera, Gianmaria Fulgenzi, Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo, insieme agli equipaggi ufficiali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

WEC, Ferrari svela la livrea della 499P 2026 a MaranelloFerrari ha presentato nel Museo di Maranello la livrea della 499P che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026.

WEC, Ferrari in festa a Maranello con le 499PFerrari ha celebrto a Maranello i risultati ottenuti nell’ultima edizione del FIA World Endurance Championship.

Temi più discussi: Ferrari svela a Modena la nuova 499P: al via la caccia alla conferma nel Mondiale WEC; Ferrari svela la livrea 2026 della 499P che difenderà i titoli iridati nel FIA WEC; WEC | Ferrari svela la nuova 499P a Modena; La Ferrari svela la livrea della 499P 2026. Giovinazzi: Ripetersi non sarà facile.

Ferrari-AF Corse svela la 499P 2026: difesa titoli nel FIA WECFerrari inaugura la stagione WEC 2026 a Modena. Scopri la nuova livrea della 499P, i piloti campioni in carica ... affaritaliani.it

Ferrari svela la 499P per confermare il titolo del Mondiale WecFerrari ha presentato al Museo Enzo Ferrari di Modena la livrea aggiornata delle due hypercar 499P della squadra ufficiale Ferrari-AF Corse che correranno nella stagione 2026 del Wec, il World Enduran ... sportmediaset.mediaset.it

Per noi stupenda! #ferrari #499P #WEC @FerrariHypercar #fuoco #giovinazzi #pierguidi WEC: Ferrari svela la livrea 2026 della 499P. Obiettivo: mantenere la leadership x.com

VASSEUR SVELA IL NOME DELLA NUOVA ALA - La nuova ala posteriore della Ferrari fa già parlare, ma Frédéric Vasseur invita alla calma. Il team principal di Maranello ha spiegato che la soluzione – ribattezzata internamente “Macarena” – è solo una delle - facebook.com facebook