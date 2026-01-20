Memoria rossoblù sei anni di attività tra storia passione e identità sportiva

“Memoria rossoblù” celebra sei anni di attività, un percorso di tutela e valorizzazione della storia calcistica di Montevarchi. Fondata nel 2019 da Riccardo Rossi e appassionati tifosi, l’associazione si impegna a preservare l’identità sportiva locale attraverso iniziative e testimonianze. Un’occasione per riflettere sulla storia e la passione che hanno caratterizzato questa realtà, mantenendo vivo il ricordo delle proprie origini.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Compie sei anni “Memoria rossoblù”, l’associazione nata a Montevarchi il 18 gennaio 2019 per iniziativa dell’ex presidente Riccardo Rossi e di un gruppo di tifosi accomunati dalla volontà di custodire e valorizzare la storia del calcio cittadino. Un progetto che, nel tempo, si è trasformato in un punto di riferimento per la memoria sportiva rossoblù e per l’identità collettiva della città. Il battesimo ufficiale avvenne nelle storiche Stanze Ulivieri, luogo simbolico della memoria montevarchina, scelto non a caso per sancire l’avvio di un percorso legato al ricordo, alla documentazione e alla divulgazione della tradizione calcistica locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - “Memoria rossoblù”, sei anni di attività tra storia, passione e identità sportiva Leggi anche: 50 anni dopo la morte di Franco, la Spagna divisa tra memoria e identità Leggi anche: Verona e Monaco: 70 anni di storia condivisa tra migrazioni e nuove identità europee Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Memoria Rossoblù: Storia dell'Aquila Montevarchi. . AMARCORD ERA OGGI: 12 GENNAIO 1992 LE INTERVISTE DI ROBERTO MARRUBINI - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.