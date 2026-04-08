fermiamo la violenza online

Le comunità di Rio Saliceto e Campagnola si sono riunite per discutere dei problemi legati al comportamento dei giovani, in particolare riguardo ai casi di bullismo e violenza tra i più giovani. Sono stati affrontati i rischi legati alla violenza online e ai comportamenti aggressivi che coinvolgono anche gruppi di ragazzi più giovani. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento e prevenzione di questa realtà crescente.

Le comunità di Rio Saliceto e Campagnola chiamate a riflettere sul tema del degrado giovanile e sui potenziali pericoli che colpiscono i ragazzi, troppo spesso protagonisti di atti di bullismo, prevaricazione, fino a violenza fisica, anche attraverso le " baby gang ". I sempre più numerosi episodi segnalati e denunciati nel distretto della Pianura reggiana non fanno emergere affatto una situazione confortante. Anzi. Per questo, grazie al contributo e all’ideazione dei titolari della ditta Fol.Vez di Campagnola, già altre volte impegnata su temi di sicurezza e benessere dei giovani, ha proposto degli incontri organizzati insieme all’istituto scolastico di zona, trovando piena disponibilità del dirigente Lorenza Giovannini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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