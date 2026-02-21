Anche nel cuore di Roma un corteo per Quentin | Fermiamo la violenza politica

Un corteo a Roma ricorda Quentin Deranque, vittima di un'aggressione violenta da parte di un gruppo antifascista vicino all'università di Lione. La manifestazione nasce per denunciare la diffusione della violenza politica e coinvolge cittadini e studenti che chiedono un confronto pacifico. Le strade della capitale si riempiono di bandiere e slogan, mentre i partecipanti si fermano davanti a simboli e luoghi simbolici. La protesta si conclude in una piazza centrale, dove si ascoltano testimonianze e appelli.

Anche Roma, in un gemellaggio ideale con Lione, ricorda Quentin Deranque, il giovane di destra pestato a morte da un commando antifascista nei pressi dell'università della cittadina francese. Da Largo di Torre Argentina si è snodato un corteo pacifico e silenzioso in omaggio allo studente morto sabato scorso dopo due giorni di coma. Per dire no alla violenza politica che è tornata a insanguinare le piazze d'Europa. Alla manifestazione senza simboli di partito, promossa da Gioventù nazionale, hanno aderito tutte le organizzazioni giovanili di centrodestra e una delegazione di Italia Viva. Presente anche Nazione futura con Francesco Giubilei.