Umbria gira con venti chili di hashish nel bagagliaio dell' auto

A Orvieto, lungo l'autostrada A1, è stato fermato un veicolo con a bordo venti chili di hashish nascosti nel bagagliaio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del conducente, evidenziando ancora una volta i controlli nelle zone di transito. Questo episodio sottolinea l'importanza di verifiche costanti per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti sulle strade italiane.

In auto con venti chili di hashish: in manette. È successo a Orvieto, all'altezza del casello dell'autostrada A1. La polizia stradale durante un posto di blocco ha intercettato un uomo al volante di un'auto a noleggio. Le risposte dell'uomo non hanno convinto i poliziotti. I controlli hanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

