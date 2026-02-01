Fermato e controllato | era alla guida di un’auto rubata All’interno arnesi da scasso

I carabinieri hanno fermato un uomo durante un controllo di routine. Alla guida di un’auto risultata rubata, aveva nascosto all’interno arnesi da scasso. La scoperta ha portato subito al suo arresto.

Denunciato a Sezze un giovane di 21 anni; è accusato di ricettazione, riciclaggio e possesso di strumenti atti allo scasso Fermato dai carabinieri per un controllo è stato trovato alla guida di un’auto risultata rubata e al cui interno erano nascosti arnesi da scasso. Per questo un giovane di 21 anni è stato denunciato a Sezze per i reati di ricettazione, riciclaggio e possesso di strumenti atti allo scasso. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio, nel corso di un servizio effettuato dai militari della locale Stazione nel centro lepino. I carabinieri hanno fermato il giovane mentre era alla guida di un’utilitaria sulla quale, è stato poi scoperto, erano applicate delle targhe relative a una vettura uguale intestata a un familiare del 21enne.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La notte scorsa, in via Casilina, i Carabinieri hanno notato una Fiat Panda intestata a una ditta di noleggio.

I carabinieri di Menfi hanno fermato un uomo di 41 anni, sotto misura di sicurezza della libertà vigilata, alla guida di una Toyota Yaris rubata a Sciacca.

