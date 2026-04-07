Elia Del Grande è evaso di nuovo | seconda fuga in sei mesi per l' uomo che ha sterminato la famiglia nella strage dei fornai

Elia Del Grande, 50 anni, è evaso nuovamente, dopo essere già scappato sei mesi fa. È noto per aver commesso un omicidio di massa in una famiglia nel Varesotto durante la sua giovinezza, evento conosciuto come la

Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro. Lo aveva già fatto a ottobre In fuga, per la seconda volta in sei mesi. Elia Del Grande, il 50enne del Varesotto noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" quando da ragazzo ha ucciso la sua famiglia, è evaso. Ha approfittato di un permesso per Pasqua e non è rientrato nella struttura di Alba (Cuneo) dove stava concludendo i sei mesi previsti dalla misura di sicurezza, disposta per via della sua dichiarata pericolosità sociale. L'allarme per la fuga di Del Grande è scattato immediatamente dopo il mancato ritorno, dando il via alle ricerche che dal Piemonte si sono estese a tutto il resto d'Italia. 🔗 Leggi su Today.it

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Chi è Elia Del Grande, l’autore della “strage dei fornai” è di nuovo in fugaLa seconda fuga in sei mesi: scompare durante il permesso di Pasqua È di nuovo irreperibile Elia Del Grande, 50 anni, noto alle cronache per la...

Temi più discussi: Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate; Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesi.

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in ... fanpage.it

Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesiIl 50enne di Cadrezzate, condannato per aver ucciso il padre, la madre e il fratello il 7 gennaio 1998 nella cosiddetta strage dei fornai, non ha fatto rientro nella casa-lavoro di Alba. Del Grande, ... tg24.sky.it

Elia Del Grande di nuovo in fuga: il killer della “strage dei fornai”: ricerche in tutta Italia - facebook.com facebook

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