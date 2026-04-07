Elia Del Grande, condannato nel 1998 per aver ucciso la sua famiglia, ha evaso ancora una volta. Questa è la seconda fuga in sei mesi. Era previsto che rientrasse ieri sera nella casa lavoro di Alba dopo una licenza di 11 ore, ma non è tornato come stabilito. Le autorità stanno coordinando le ricerche per rintracciarlo.

Nuova evasione di Elia Del Grande, condannato nel 1998 per aver sterminato la sua famiglia. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro di Alba dopo una licenza di 11 ore. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso per la seconda volta in sei mesi

Temi più discussi: Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande è di nuovo in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate.

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Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com

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