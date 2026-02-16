Capello | Un top player come Bastoni non può comportarsi così E sono deluso

Fabio Capello ha criticato Bastoni dopo il derby, accusandolo di aver sbagliato atteggiamento in campo. La sua delusione nasce dal comportamento del difensore, che, secondo l’ex allenatore, non si allinea agli standard di un giocatore di alto livello. Capello ha sottolineato che, in momenti cruciali, l’atteggiamento fa la differenza e che Bastoni dovrebbe mostrare maggiore maturità. Durante la partita, il difensore ha rischiato di compromettere la strategia della squadra con un gesto impulsivo.

Nel ciclo di riflessioni sul Derby d'Italia, le parole di Fabio Capello mirano a mettere in luce aspetti tecnici e comportamentali legati all'episodio chiave tra Inter e Juventus, offrendo una lettura mirata e senza improvvisazioni. L'ex allenatore di grandi club analizza l'entità della simulazione, l'uso del Var e le conseguenze sulla dinamica delle squadre, con una voce autorevole che richiama regole e coerenza in campo. Capello sottolinea la gravità della simulazione di Bastoni e mette in chiaro che, secondo le sue valutazioni, la decisione dell'arbitro avrebbe dovuto essere diversa. Nell'ipotesi ipotizzata dal tecnico, l'esito corretto non sarebbe stato un'espulsione di Kalulu, ma l'espulsione di Bastoni.

Fabio Capello critica duramente Bastoni e Chivu dopo il derby tra Inter e Juventus, accusando il difensore di aver agito in modo inappropriato e esprimendo delusione per il comportamento di Chivu.

Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l’arbitro a prendere una decisione sbagliata.

