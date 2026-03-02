Lda & Aka 7even trionfano con 780 punti | record assoluto e distacco

Lda e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo 2026 con un punteggio di 780 punti, stabilendo un nuovo record nella storia del gioco. La loro performance ha superato di gran lunga quella degli altri partecipanti e ha segnato un risultato storico nel contest. La coppia ha ottenuto il primo posto grazie a una somma di punti che ha lasciato gli altri lontani.

Lda & Aka 7even sono i vincitori del FantaSanremo 2026, conquistando 780 punti totali e stabilendo un record assoluto di punteggio e distacco dal secondo classificato. La vittoria è stata anticipata fin dalla prima serata, con una strategia costante e una gestione impeccabile dei bonus. Il podio è completato da Bambole di Pezza con 570 punti e Sal Da Vinci con 520, quest'ultimo beneficiato di 100 punti aggiuntivi per aver vinto il Festival. La serata finale ha Lda & Aka 7even ottenere 185 punti grazie a una serie di bonus specifici, tra cui la frase Pronti, partenza, via! pronunciata dal direttore d’orchestra, il segno delle dita a V e l’inchino con la mano sul cuore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

FantaSanremo, serata cover: Bambole di Pezza sopra i 200 punti ma LDA & Aka 7even ancora primiQuarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover.

