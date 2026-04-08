Femminicidio Giulia Tramontano ultimo atto del processo a Impagnatiello | tra aggravanti e attenuanti

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia il procedimento in Cassazione per il caso di Giulia Tramontano, con l'accusa che definisce l'omicidio come un'agguato pianificato e premeditato. L'imputato, Alessandro Impagnatiello, è già stato condannato all'ergastolo per il femminicidio della donna. La discussione si concentra ora sulle aggravanti e attenuanti che potrebbero influenzare il verdetto finale. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e legale.

"Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato". Lo sostiene, in Cassazione, l'accusa nei confronti di Alessandro Impagnatiello, già condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello uccise la sua compagna, al settimo mese di gravidanza, con 37. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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