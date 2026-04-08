Femminicidio Giulia Tramontano ultimo atto del processo a Impagnatiello | tra aggravanti e attenuanti

Inizia il procedimento in Cassazione per il caso di Giulia Tramontano, con l'accusa che definisce l'omicidio come un'agguato pianificato e premeditato. L'imputato, Alessandro Impagnatiello, è già stato condannato all'ergastolo per il femminicidio della donna. La discussione si concentra ora sulle aggravanti e attenuanti che potrebbero influenzare il verdetto finale. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e legale.

"Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato". Lo sostiene, in Cassazione, l'accusa nei confronti di Alessandro Impagnatiello, già condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello uccise la sua compagna, al settimo mese di gravidanza, con 37. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura chiede l'appello bis ad Alessandro Impagnatiello: "Premeditato"Sul caso del femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura generale di Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della... Femminicidio di Giulia Tramontano, ore decisive: la Cassazione decide sull'ergastolo ad Alessandro ImpagnatielloÈ attesa per oggi, mercoledì 8 aprile, la decisione della Corte di Cassazione sul doppio ricorso relativo alla sentenza con la quale Alessandro... Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura insiste in Cassazione: Fu un agguato premeditatoChiesto un appello bis per Alessandro Impagnatiello a Milano. La sentenza attesa in serata Nuovo passaggio giudiziario nel caso dell’omicidio di Giulia Tramontano. La Procura generale in Cassazione ha ... affaritaliani.it Femminicidio Tramontano, Impagnatiello oggi in Cassazione: udienza su premeditazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Tramontano, Impagnatiello oggi in Cassazione: udienza su premeditazione ... tg24.sky.it