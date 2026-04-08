Femminicidio di Giulia Tramontano ore decisive | la Cassazione decide sull' ergastolo ad Alessandro Impagnatiello

Oggi, 8 aprile, si attende la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato da Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano avvenuto nel 2023 nella loro abitazione di Senago. La Corte esamina due ricorsi relativi alla sentenza, che ha stabilito la condanna definitiva dell'uomo. La decisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario relativo a questo caso di femminicidio.

È attesa per oggi, mercoledì 8 aprile, la decisione della Corte di Cassazione sul doppio ricorso relativo alla sentenza con la quale Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto nel 2023 nella loro casa di Senago. Sia l'accusa, sia la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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