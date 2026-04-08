Femminicidio di Auriane Laisne | l’ex fidanzato condannato a 25 anni La procura aveva chiesto l’ergastolo

La Corte di assise di Aosta ha condannato a 25 anni di carcere un ventiquattrenne di Fermo, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata. La procura aveva richiesto l’ergastolo, ma il giudice ha deciso una pena inferiore. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del femminicidio di Auriane Nathalie Laisne. La sentenza è arrivata dopo il processo in cui sono state ascoltate le testimonianze e analizzati gli elementi raccolti.

Sohaib Teima è stato condannato a 25 anni di carcere. È questa la sentenza emessa dalla Corte di assise di Aosta per il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Nathalie Laisne. La giovane francese di 22 anni era stata trovata morta il 5 aprile 2024 all’interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, sopra La Salle, in Valle d’Aosta. L’uomo non le aveva lasciato scampo, colpendola per tre volte al collo e all’addome con un’arma da taglio. Il pubblico ministero Manlio D’Ambrosi aveva chiesto il carcere a vita per il femminicida, giudicato capace di intendere e volere dopo una perizia psichiatrica. “La difesa ha fatto un tentativo di mistificazione della realtà, ha detto che si è trattato di un processo indiziario, ha posto una pista alternativa nel vano tentativo di confondere la Corte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Auriane Laisne: l’ex fidanzato condannato a 25 anni. La procura aveva chiesto l’ergastolo Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne... Femminicidio Auriane Laisne: pm chiede l’ergastolo per l’ex fidanzatoIl pubblico ministero Manlio D’Ambrosi ha chiesto l’ergastolo per Shoaib Teima, ventiquattrenne di Fermo, accusato di aver ucciso la ex compagna... Temi più discussi: A due anni dal femminicidio di La Salle; Auriane uccisa a La Salle, l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere; Femminicidio La Salle, oggi la sentenza; Omicidio La Salle; oggi è il giorno della sentenza per Sohaib Teima. Auriane Laisne uccisa a La Salle, l'ex condannato a 25 anni di carcereE' stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del ... ansa.it Auriane Laisne uccisa nella chiesetta in rovina a La Salle: 25 anni di carcere all’ex fidanzatoFemminicidio in Valle d’Aosta: la ragazza francese, 22 anni, narcotizzata e sgozzata da Sohaib Telma, di 24. Il pm aveva chiesto l’ergastolo ... torino.repubblica.it Ergastolo. È la pena chiesta per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Auriane Laisne, di 22 anni, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra a La Salle, in Valle d'Aosta. - facebook.com facebook