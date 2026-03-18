Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa chiesto ergastolo per l'ex fidanzato Sohaib Teima

Due anni fa, nella chiesetta di La Salle, in Valle d'Aosta, Auriane Laisne è stata uccisa dal suo ex fidanzato. Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Sohaib Teima, che nel marzo del 2024 ha commesso il delitto. La richiesta di condanna si basa sulle prove raccolte durante il processo. La vicenda è al centro dell’attenzione giudiziaria e pubblica.

Il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne nella chiesetta di La Salle, in Valle d'Aosta. Secondo l'accusa, il giovane avrebbe programmato l'omicidio, attirando Laisne nel rudere con questo specifico intento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aosta: Sohaib Teima è capace di intendere. Rischia l’ergastoloSi è tenuta nell’aula della Corte d’Assise di Aosta una delle udienze più delicate del processo che vede imputato Sohaib Teima, 23enne originario di... Ornella Pinto uccisa nel sonno a coltellate a 40 anni, ergastolo per l’ex marito: confermata la crudeltàFemminicidio di Ornella Pinto, uccisa il 13 marzo 2021: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex marito. Aggiornamenti e notizie su Auriane Laisne Femminicidio di Auriane Laisne, la procura chiede l’ergastolo per l'ex fidanzato di Fermo: «Uccisa dopo essere stata stordita»FERMO - Ergastolo è pena richiesta dal pubblico ministero Manlio D'Ambrosi per Sohaib Teima, 24enne di Fermo accusato ... msn.com Auriane Laisne uccisa a 22 anni in Valle d’Aosta, il pm chiede l’ergastolo per l’ex fidanzatoLa requisitoria per il delitto dell’aprile 2024 a La Salle: Maltrattata, umiliata, picchiata, sottoposta a un controllo ossessivo. È stato un femminicidio ... torino.repubblica.it