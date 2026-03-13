Caso Resinovich spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana | è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli

Sono state trovate tracce di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, indossate al momento del ritrovamento nel boschetto dell’ex Opp di Trieste. Il materiale è stato usato dal marito per affilare i coltelli. La scoperta potrebbe rappresentare un elemento importante nel corso delle indagini sulla sua morte. Finora, non sono state rese note ulteriori dettagli sui risultati dei rilievi.

Possibile svolta sulla morte di Liliana Resinovich. Sulle calzature che la donna indossava quando è stata ritrovata nel boschetto dell’ex Opp di Trieste sono state rinvenute tracce di zirconio. Non si tratta di un minerale qualunque, ma di una sostanza abrasiva ad altissima resistenza impiegata comunemente nei processi industriali e, in particolare, per l’ affilatura professionale dei coltelli. Il particolare sposta nuovamente l’attenzione su Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico indagato nell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Visintin, infatti, tra le sue varie occupazioni svolgeva proprio quella di arrotino per diversi esercizi commerciali della città, tra cui una nota pescheria del centro. 🔗 Leggi su Open.online

