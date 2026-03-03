La Camera ha approvato con 238 voti favorevoli in via definitiva le modifiche legislative riguardanti la perdita dei diritti sulle spoglie di chi commette un reato di omicidio. La decisione riguarda le norme che stabiliscono la cessazione di tali diritti in presenza di condanne definitive per omicidio. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Colmiamo un vuoto normativo per cui finora, paradossalmente, il carnefice poteva disporre delle spoglie di una vittima. Soddisfazione del Carroccio: "Mentre altri fanno polemica, la Lega risponde con i fatti Il provvedimento prevede inoltre per gli stessi soggetti la preclusione assoluta ad esercitare qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere nelle more del giudizio e, in ogni caso, il divieto di cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. Il testo riguarda i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi uccide perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla Camera

Manovra, Giorgetti si rassegna: “Sulle pensioni vedremo nel 2026”. Oggi voto definitivo alla CameraSi tirano le fila di quel percorso non semplice per il centrodestra che ha visto la maggioranza fibrillare in più passaggi ma che alla fine il...

Il ddl Concorrenza è legge, ok definitivo dalla Camera: cosa prevede e quali sono le novitàDopo l'ok del Senato, con 127 voti favorevoli e 71 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il ddl Concorrenza, che ora è legge.

Approfondimenti e contenuti su Chi uccide

Temi più discussi: Il femminicida perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla Camera; Il femminicida perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla Camera; Maraio: Il piccolo Domenico? E’ il dolore troppo grande che non ha un nome; Don Bosco, pusher di 16 anni perde la droga dopo l'arresto: la baby gang lo attira in una trappola e lo ferisce a coltellate.

Il femminicida perde i diritti sulle spoglie, ok definitivo dalla CameraChi uccide il coniuge, il partner di unione civile o il parente perde i diritti nel disporre delle spoglie mortali della vittima. Lo prevede la pdl approvata in via definitiva dalla Camera all'unanimi ... ansa.it

Femminicidi, ok definitivo dalla Camera: «Chi uccide perde il diritto di decidere sui funerali della vittima»Chi uccide il coniuge, il partner dell’unione civile o un familiare non potrà più decidere che cosa fare delle spoglie della ... msn.com

ATTACCO ALL'IRAN | Hegseth: "Chi uccide americani sarà braccato senza esitazione". Putin parla con l'emiro del Qatar. Media: "In 48 ore Israele-Usa hanno sganciato 3.800 bombe sull'Iran" #ANSA x.com

ATTACCO ALL'IRAN | Hegseth: "Chi uccide americani sarà braccato senza esitazione". Putin parla con l'emiro del Qatar. Media: "In 48 ore Israele-Usa hanno sganciato 3.800 bombe sull'Iran" #ANSA - facebook.com facebook