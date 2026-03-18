Auriane Laisne uccisa e trovata all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz | chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib Teima

Nella chiesa di Equilivaz sono stati trovati il corpo di Auriane Laisne, di 22 anni, e l’ex fidanzato, Sohaib Teima, 24 anni di Fermo, è stato accusato di femminicidio. La procura ha chiesto l’ergastolo per l’uomo. La polizia ha condotto le indagini e ha effettuato i rilievi sui luoghi. La vicenda ha portato all’arresto del sospettato.

È stata avanzata la richiesta di ergastolo per Sohaib Teima, il 24enne originario di Fermo, accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni. La giovane era stata trovata senza vita il 5 aprile 2024 all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra La Salle, in Valle d’Aosta. La richiesta di pena massima è stata formulata dal pubblico ministero Manlio D’Ambrosi, al termine di una requisitoria durata circa due ore. Durante l’udienza, la Procura ha dettagliato le circostanze della morte della vittima e le evidenze raccolte nel corso delle indagini, sottolineando la gravità del reato e la premeditazione, elementi che hanno spinto per la richiesta dell’ ergastolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auriane Laisne uccisa e trovata all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz: chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib Teima Articoli correlati Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne... Aosta: Sohaib Teima è capace di intendere. Rischia l’ergastoloSi è tenuta nell’aula della Corte d’Assise di Aosta una delle udienze più delicate del processo che vede imputato Sohaib Teima, 23enne originario di... Tutto quello che riguarda Auriane Laisne Auriane Laisne uccisa e trovata all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz: chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato Sohaib TeimaErgastolo. È la pena chiesta per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Auriane Laisne, di 22 ... msn.com Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne nella ... fanpage.it