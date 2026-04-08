Auriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere

Due anni dopo il femminicidio avvenuto in una chiesetta di La Salle, il tribunale ha condannato a 25 anni di carcere l’ex fidanzato della vittima. La 22enne è stata uccisa in circostanze che hanno portato all’arresto e alla successiva condanna dell’uomo. La sentenza è arrivata in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla luce i dettagli dell’episodio.