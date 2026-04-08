Auriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni dopo il femminicidio avvenuto in una chiesetta di La Salle, il tribunale ha condannato a 25 anni di carcere l’ex fidanzato della vittima. La 22enne è stata uccisa in circostanze che hanno portato all’arresto e alla successiva condanna dell’uomo. La sentenza è arrivata in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla luce i dettagli dell’episodio.

Sohaib Teima, ex fidanzato di Auriane Laisne, è stato condannato a 25 anni di carcere per il femminicidio della 22enne avvenuto in una chiesetta di La Salle nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne...

Leggi anche: Femminicidio di Auriane Laisne: l’ex fidanzato condannato a 25 anni. La procura aveva chiesto l’ergastolo

Temi più discussi: A due anni dal femminicidio di La Salle; Femminicidio di La Salle, Sohaib Teima condannato a 25 anni di carcere; Auriane uccisa a La Salle, l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere; Il buttafuori parla straniero. Ad Aosta il corso dedicato agli immigrati.

auriane laisne auriane laisne uccisa aAuriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa, l’ex fidanzato condannato a 25 anni di carcereSohaib Teima, ex fidanzato di Auriane Laisne, è stato condannato a 25 anni di carcere per il femminicidio della 22enne avvenuto in una chiesetta di La ... fanpage.it

auriane laisne auriane laisne uccisa aAuriane Laisne uccisa a La Salle, l'ex condannato a 25 anni di carcereE' stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.