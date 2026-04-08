Auriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere
Due anni dopo il femminicidio avvenuto in una chiesetta di La Salle, il tribunale ha condannato a 25 anni di carcere l’ex fidanzato della vittima. La 22enne è stata uccisa in circostanze che hanno portato all’arresto e alla successiva condanna dell’uomo. La sentenza è arrivata in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla luce i dettagli dell’episodio.
Sohaib Teima, ex fidanzato di Auriane Laisne, è stato condannato a 25 anni di carcere per il femminicidio della 22enne avvenuto in una chiesetta di La Salle nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: A due anni dal femminicidio di La Salle; Femminicidio di La Salle, Sohaib Teima condannato a 25 anni di carcere; Auriane uccisa a La Salle, l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere; Il buttafuori parla straniero. Ad Aosta il corso dedicato agli immigrati.
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È stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, s - facebook.com facebook
Teima Sohaib, accusato del femminicidio di Auriane Laisne nel 2024, è stato condannato a 25 anni di carcere x.com