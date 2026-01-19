Oreficeria | Federpreziosi in 2025 fatturato gioiellerie italiane a 7,4 mld

Nel 2025, il settore dell’oreficeria in Italia ha registrato un fatturato di circa 7,4 miliardi di euro, secondo le stime di Federpreziosi. La crescita rispetto all’anno precedente si deve principalmente all’incremento dei costi delle materie prime. Questi dati riflettono la solidità del mercato italiano delle gioiellerie, che continua a mantenere un ruolo importante nell’economia nazionale.

Roma, 19 gen. -(Adnkronos) - Il fatturato complessivo delle gioiellerie italiane nel 2025 è stimato in circa 7,4 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno precedente, per effetto dell'aumento delle materie prime. Sempre a fine 2025 risultano attive 11.842 gioiellerie in Italia, in calo rispetto all'anno precedente, non per una riduzione della domanda, ma per un processo di razionalizzazione e stabilizzazione del tessuto imprenditoriale. È la fotografia fatta da Federpreziosi durante l'evento Perché gli italiani non comprano gioielli, che si è tenuto oggi a Vicenzaoro, salone internazionale di IEG in scena al quartiere fieristico berico fino a domani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ferrero, in Italia in esercizio 2025 fatturato +1,8% a oltre 1,8 mld

Ferrero Commerciale Italia ha chiuso l'esercizio al 31 agosto 2025 con un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro, registrando un incremento dello 1,8% rispetto all’anno precedente. La crescita stabile conferma la posizione dell’azienda nel mercato italiano, mantenendo un andamento positivo nel settore alimentare. Questi risultati riflettono l’impegno di Ferrero nel consolidare la propria presenza e nel continuare a offrire prodotti di qualità ai consumatori italiani.

Fatturato delle ferrovie China Railway supera i 1.000 mld di yuan nel 2025

Nel 2025, il fatturato della China Railway Group ha superato i 1.000 miliardi di yuan, confermando la crescita del settore ferroviario cinese. La società ha comunicato i risultati finanziari annuali, evidenziando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono l’espansione delle infrastrutture e l’importanza del trasporto ferroviario nel panorama economico della Cina.

