Federica Pellegrini ha condiviso la prima foto che la mostra con entrambe le sue figlie. Nello scatto, la campionessa di nuoto è sdraiata su un letto mentre tiene in braccio la più piccola, nata il 2 aprile, e accanto a lei c’è la primogenita, nata nel 2024. La foto mostra un momento di intimità tra madre e figlie.

È il primo scorcio della nuova quotidianità della famiglia Pellegrini - Giunta dopo la nascita della secondogenita, a pochi giorni dal parto. E a completare il quadretto arriva anche il commento del marito Matteo, che sotto il post scherza: «Comunque per essere considerata una foto di famiglia mancano un marito e tre cani», con tanto di faccine che ridono. La nascita della seconda figlia era stata annunciata dalla mamma bis, con un post condiviso insieme a Matteo Giunta: «Ciao Rachele. La nostra piccola nata con la luna rosa». Nei mesi scorsi, ospiti a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano raccontato le emozioni legate all’arrivo della seconda figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini, la prima foto con tutte e due le figlie: «Contorsionismi»

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Federica Pellegrini incinta: le VOGLIE sono di Matteo Giunta!

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Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele #federicapellegrini x.com

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