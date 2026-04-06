Federica Pellegrini ha condiviso sui social la sua prima foto insieme alla figlia Rachele, nata il 2 aprile. La campionessa di nuoto ha pubblicato uno scatto che ha ricevuto molti commenti, in particolare da parte dei fan. La foto mostra Pellegrini in una posizione che alcuni hanno definito “contorsionistica”, e le reazioni online sono state varie, con alcuni utenti che hanno commentato sulla presenza di due bambine.

Venezia, 6 aprile 2026 – “Contorsionismi”: Federica Pellegrini usa solo una parola per accompagnare la prima foto direttamente da casa con la piccola Rachele nata il 2 aprile. Mamma Federica è sul lettone in ottima compagnia: con le sue figlie, oltre alla neonata c’è la primogenita Matilde, e uno dei suoi inseparabili cani. Insomma, una Pasquetta alternativa in casa Giunta-Pellegrini: niente scampagnate o gite fuori porta, ma tante tante coccole no stop. Rachele in tutina rosa in braccio alla mamma, Matilde in pieno relax a piedi nudi (calzino abbandonato in primo piano) e col ciuccio, Federica, in tenuta sportiva con camicia bianca, in mezzo alle due bambine; a completare il quadretto di famiglia uno dei suoi bulldog francesi accoccolato vicino alle donne di casa pronto a fare la guardia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini, la prima foto a casa con le figlie è un vero “contorsionismo”. I fan: “Ti accorgerai che 2 sono tantissime”

“Non so come faremo ma un modo lo troviamo”: Federica Pellegrini posta alcune foto prima del parto ma viene travolta dalle critiche. “Che patetica, col cesareo non te ne accorgerai”, lei replica a tonoFederica Pellegrini si prepara a diventare mamma per la seconda volta e nelle scorse ore ha postato su Instagram alcune foto abbracciata al marito...

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Federica Pellegrini, le foto della figlia monitorata come sta la piccola Matilde

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Federica Pellegrini rompe il silenzio a pochi giorni dalla nascita di Rachele, la sua seconda figlia. Ancora in fase di recupero dopo il parto cesareo programmato facebook

Federica #Pellegrini mamma per la seconda volta: è nata la figlia Rachele #SkySport x.com