Federica Pellegrini ha condiviso la prima foto con entrambe le sue figlie, passando da un'immagine di allenamento in piscina a uno scatto domestico. La nuotatrice si trova in casa, cercando di gestire le due bambine contemporaneamente. La foto mostra un momento di vita quotidiana, lontano dagli ambienti sportivi, e mette in evidenza il suo ruolo di mamma. La pubblicazione ha ricevuto commenti di approvazione sui social.

Federica Pellegrini cambia scena: dalle piscine olimpiche al salotto di casa, dove il vero allenamento è riuscire a gestire due bambine in contemporanea. La campionessa, a distanza di 5 giorni dal parto, ha pubblicato la prima foto social insieme alle figlie e, con ironia, ha descritto la sua nuova routine familiare con una sola parola: “Contorsionismi”. Nello scatto, la neonata Rachele, nata il 2 aprile, riposa tra le braccia della madre, mentre la primogenita Matilde, scalza e rilassata, le fa compagnia sul letto. A completare il tutto, poi, uno dei quattro bulldog francesi di casa si trova steso accanto a loro. La Pasquetta in casa Pellegrini-Giunta quest’anno è lontana da gite o picnic: è fatta di sorrisi improvvisi, piccoli disordini e momenti di pura tenerezza familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si comincia… vedrai che due sono tantissime”: Federica Pellegrini pubblica la prima foto con entrambe le figlie

Federica Pellegrini, la prima foto a casa con le figlie è un vero “contorsionismo”. I fan: “Ti accorgerai che 2 sono tantissime”Venezia, 6 aprile 2026 – “Contorsionismi”: Federica Pellegrini usa solo una parola per accompagnare la prima foto direttamente da casa con la piccola...

Federica Pellegrini e le figlie a casa: tutti impazziti per la prima foto insiemeLa gioia di una nuova vita, la delicatezza di un momento atteso e condiviso con migliaia di fan.

A 38 anni, Federica Pellegrini sorprende tutti: accoglie il suo secondo figlio

Federica Pellegrini, la prima foto sui social insieme alle figlie. Ma c'è chi la avvisa: «Vedrai che due sono tantissime»Un’immagine intima e autentica racconta la nuova quotidianità di Federica Pellegrini, che sui social condivide uno scorcio di vita familiare dopo la nascita della seconda ... ilmattino.it

''Contorsionismi'': Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie Matilde e Rachele''Contorsionismi'': Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie, le piccole Matilde e Rachele ... gossip.it