Università al via il bando per la seconda edizione di Ersu Festival

L’Ersu di Palermo ha aperto il bando per la seconda edizione di Ersu Festival, dedicato a iniziative artistico-culturali per l’anno accademico 20252026. La selezione mira a valorizzare progetti che favoriscano la cultura, la creatività e l’integrazione tra studenti e territorio. La partecipazione è rivolta a iniziative che contribuiscano a rafforzare il rapporto tra università e comunità locale.

L’Ersu di Palermo annuncia la selezione pubblica di iniziative artistico-culturali da includere nel programma della seconda edizione di Ersu Festival, per l’anno accademico 20252026: un’iniziativa pensata per promuovere cultura, creatività e integrazione tra comunità universitaria e territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Al via il bando Aqua Film Festival 2026 – XI edizione dal 4 al 7 giugnoSono aperte le iscrizioni gratuite per l’Aqua Film Festival 2026, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno su MyMovies e in presenza alla Casa del Cinema di Roma il 6 giugno. Leggi anche: Al via la seconda edizione del bando per la creazione e sviluppo di cooperative sportive Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: 24 febbraio: al via la seconda edizione della rassegna Latitudini; Turismo Sostenibile: al via la Winter School dell’Università LUM; Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili, al via il master di 2° livello; Medicina, esauriti i posti nelle università statali. Al via i recuperi del semestre filtro. Università, al via il bando per la seconda edizione di Ersu FestivalL’Ersu di Palermo annuncia la selezione pubblica di iniziative artistico-culturali da includere nel programma della seconda edizione di Ersu Festival, per l’anno accademico 2025/2026: un’iniziativa pe ... palermotoday.it Università, al via il nuovo Anno Accademico. Al centro innovazione e internazionalizzazioneNel mezzo di una rivoluzione senza precedenti, guidata dal digitale e dall’Intelligenza Artificiale, il ruolo dell’Università è decisivo per affrontare insieme le sfide del cambiamento, con strumenti ... ecodibergamo.it È online il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 41° ciclo, seconda parte (Anno Accademico 2025/2026) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia. Oltre 40 posizioni sono disponibili. La scadenza per - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.