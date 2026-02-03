La voce dei senza voce è il tema della 17esima edizione di Una marina di libri | aperto il bando per gli editori

La 17esima edizione di “Una marina di libri” si avvicina. L’evento si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo dal 4 al 7 giugno 2026. Il tema di quest’anno è “La voce dei senza voce”. Gli organizzatori hanno già aperto il bando per gli editori interessati a partecipare, che potranno proporre i propri libri e contribuire a questa iniziativa dedicata alle voci meno ascoltate. È il secondo anno consecutivo che l’appuntamento si svolge in questa sede.

"La voce dei senza voce" è il tema della diciassettesima edizione di "Una marina di libri" che si svolgerà per il secondo anno consecutivo ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4) da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026. Il festival dell'editoria indipendente quest'anno presenta una grande novità, ad affiancare nella programmazione culturale il direttore artistico Gaetano Savatteri una rosa di nomi, firme e volti noti del panorama letterario italiano. A ognuno di loro verrà affidata la cura di una sezione di approfondimento del festival, con presentazioni e incontri su tematiche attuali, generi e stili narrativi.

