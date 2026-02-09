L' inseguimento il conflitto a fuoco con i carabinieri e il proiettile che attraversa la gazzella | carabinieri salvi per miracolo

Due carabinieri sono usciti illesi da un inseguimento che si è trasformato in un vero e proprio conflitto a fuoco sulla superstrada Lecce-Brindisi. Durante l’azione, un proiettile ha attraversato l’abitacolo della gazzella, rischiando di colpire i militari. Fortunatamente, sono stati salvi per miracolo.

Hanno rischiato la vita i due carabinieri a bordo della pattuglia intervenuta dopo l'assalto al portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: un proiettile ha attraversato l'abitacolo dal lato conducente fino al lato passeggero, in pratica sfiorandoli. E con loro anche un collega libero dal servizio: è stato speronato e buttato fuori strada mentre si era messo all'inseguimento. L'allarme, l'intervento della "gazzella" e la tragedia sfiorata E' successo tutto nelle fase concitate seguite all'assalto del furgone portavalori. L'allarme lanciato dalle centrali operative dei comandi provinciali di Brindisi e di Lecce dei carabinieri ha fatto confluire nella zona le pattuglie in servizio.

