Fantacampionato le classifiche dopo la 31ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 31ª giornata di fantacampionato, la classifica generale vede Luca Nadini in prima posizione. Sono state pubblicate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. I risultati riflettono le performance delle squadre e dei giocatori nelle ultime partite. La situazione attuale rende interessante seguire gli sviluppi del campionato e le eventuali variazioni nelle classifiche.

La 31ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 del Napoli sul Milan. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Norman Setti (103,5 punti); 2) Francesco Ricci (102,5); 3) Adrian Gheorghe Bota (100,5); 4) Benart Aliji (100,5); 5) Daniele D'Angelo (100); 6) Elisa Forti (100); 7) Salvatore Puccio (99,5); 8) Valerio Crepaldi (99); 9) Paolo Garofalo (99); 10) Rocco Demarco (99); 11)... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 31ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Fantacampionato, le classifiche dopo la 31ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com Fantacampionato, il vincitore della 31ª giornata è Norman SettiPer il fantallenatore primo posto in classifica con 103,5 punti ottenuti dalla squadra Rimini Fc e un voucher Valtur da 1000 euro in premio ... gazzetta.it