Famiglia nel bosco | video audio e foto sui bimbi in struttura Salute mentale già compromessa

Un nuovo dossier di cento file, tra video, audio e foto, mostra come la famiglia che vive nel bosco abbia già subito danni alla salute mentale dei bambini, secondo le testimonianze raccolte. La Difesa accusa i servizi sociali di aver trascurato le esigenze dei minori, lasciandoli in una condizione critica. Nei materiali emerge anche un’immagine concreta: i bambini sembrano visibilmente affaticati e preoccupati durante le visite.
Nuovo Dossier Shock sulla “Famiglia nel Bosco”: La Difesa Accusa i Servizi Sociali. Un dossier composto da cento file – video, audio e fotografie – ha riacceso i riflettori sul caso della famiglia che viveva in una zona boschiva, sollevando pesanti accuse di negligenza nei confronti dei servizi sociali. I legali della madre, Catherine, sostengono che il materiale documenta un potenziale trauma subito dai bambini e mette in discussione le modalità di intervento delle autorità competenti. La vicenda, seguita a stretto giro dai media nazionali, si concentra ora sull’analisi di queste nuove prove. Un Caso Già Fragile, Ora Sotto Nuova Pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta
La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato il trasferimento dei tre figli di una famiglia anglo-australiana, ex residenti nel bosco di Palmoli, respingendo il ricorso dei genitori.
Famiglia nel bosco, la corte d'appello rigetta il ricorso: i bimbi restano nella struttura
La decisione della corte d'appello conferma il mantenimento dei figli di Nathan e Catherine nella struttura protetta, rafforzando la tutela dei minori coinvolti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
