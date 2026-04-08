Dopo mesi di attesa, la vicenda di una famiglia che vive nel bosco resta irrisolta. I consulenti hanno evidenziato preoccupazioni riguardo alla salute mentale di tre bambini coinvolti. La situazione continua a essere monitorata, mentre si cerca di capire come intervenire al meglio. La questione coinvolge aspetti legati al benessere dei minori e alle responsabilità delle autorità competenti.

Dopo mesi la vicenda della famiglia nel bosco sembra ancora lontana da una soluzione. E a preoccupare è lo stato di salute mentale dei tre bambini. A scriverlo nero su bianco in un nuovo parere tecnico, depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, sono lo psichiatra Tonino Cantelmi, associato di Psicopatologia all’Università Gregoriana e Direttore Sanitario e Clinico-Scientifico “Opera Don Guanella”, Roma e Martina Aiello, psicologa-psicoterapeuta Coordinatrice Area Psicologia Giuridica – ITCI Roma, consulenti dei coniugi Trevallion Birmingham. Al centro del parere, quanto emerso dagli ultimi incontri tra Catherine e i bimbi, dopo l’allontanamento del 6 marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i consulenti: “Rischi per la salute mentale dei bimbi”

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