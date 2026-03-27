Sono peggiorati Famiglia nel bosco la relazione dello psichiatra sui bambini

Una famiglia residente in un’area boschiva è tornata a far parlare di sé in seguito alla pubblicazione di una relazione psichiatrica che analizza lo stato mentale dei bambini. La relazione fornisce dettagli sulle condizioni psicologiche dei minori, evidenziando un peggioramento rispetto a precedenti valutazioni. La vicenda ha attirato nuovamente l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che riguardano le condizioni psicologiche dei minori coinvolti. Al centro della vicenda c’è Catherine Birmingham, il cui allontanamento dalla casa famiglia in cui viveva con i figli avrebbe avuto conseguenze profonde e immediate sul benessere dei bambini, secondo quanto emerge da una relazione tecnica redatta dagli esperti della difesa. Il documento, firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello, ricostruisce i momenti successivi alla sera del 6 marzo, quando, in seguito a un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Birmingham è stata costretta a lasciare la comunità di Vasto dove viveva con i suoi tre figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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