Famiglia nel bosco parla la zia dei bimbi | In casa famiglia vivono come in carcere

La zia dei tre bimbi che da novembre sono in casa famiglia, Rachael Birmingham, ha affermato che i nipoti sono sempre più agitati. Secondo lei, i minori sarebbero diventati perfino violenti. "Vivono come in carcere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “In casa famiglia rischiano disturbi psichiatrici”Lui, lo psichiatra Tonino Cantelmi, afferma che i bambini coinvolti nel caso della famiglia nel bosco rischiano di sviluppare disturbi psichiatrici, a causa delle condizioni in cui sono stati tenuti.

Famiglia nel bosco, parla la nuova maestra dei bimbi: “La madre ingombrante, chiede metodo steineriano”Una nuova insegnante racconta la sua esperienza con i bambini e le loro madri.

Famiglia nel bosco, parla il papà: Chiuderemo con la scuola genitoriale, manteniamo l’homeschooling scegliendo una scuola che offrirà lezioni onlineIl caso della cosiddetta famiglia nel bosco ruota attorno a una scelta educativa radicale che il sistema giudiziario italiano ha ritenuto incompatibile con l'obbligo scolastico. orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, il papà: Basta scuola con i genitori, sceglieremo un istituto che offre homeschooling onlineSi parla ancora del caso della famiglia nel bosco: il padre dei tre bambini che vivevano nel bosco, in Abruzzo, in un casolare senza bagni o allacciamento alla rete elettrica, ha rilasciato una interv ... tecnicadellascuola.it

Famiglia nel bosco, il primo compleanno di Nathan lontano dai suoi bimbi: "Il compleanno più brutto della mia vita". #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, papà Nathan. “La mia testa è cambiata, rispetteremo tutte le regole” x.com