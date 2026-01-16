Violenza a Porta Maggiore Esclusa la presenza di coltelli Il giorno dopo aggredito straniero

La questura di Ascoli ha concluso le prime indagini sulla violenza avvenuta a Porta Maggiore, escludendo l’uso di coltelli. Il giorno successivo, un cittadino straniero è stato vittima di un’altra aggressione. La squadra mobile ha identificato due cittadini tunisini come autori degli episodi, avvenuti in momenti distinti. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui motivi e sulle circostanze degli eventi.

La squadra mobile della questura di Ascoli ha concluso una prima fase delle indagini relative alla violenta aggressione subita da un ascolano cinquantenne nei pressi della stazione ferroviaria, identificando due cittadini di nazionalità tunisina, ritenuti autori dell'aggressione, avvenuta in due diversi momenti. Escluso l'uso di armi da taglio e la presenza di una donna che, sulle prime, la vittima aveva dichiarato di aver difeso e per questo era stato picchiato. Una versione confutata dallo stesso titolare del bar Las Vegas Robertino Guaiani, come riportato ieri dal Carlino. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Ascoli, è stata avviata nell'immediatezza dell'evento grazie all'intervento sul posto, la rotatoria di Porta Maggiore, di una volante della Polizia di Stato.

