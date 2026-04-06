Lenzuola e relax | il video della Golden Retriever che non si sposta

Un video che sta circolando molto online mostra una Golden Retriever che, sdraiata sul letto, sembra ignorare completamente i tentativi della proprietaria di cambiare le lenzuola. Nel filmato, l'animale si mantiene immobile e rilassato, senza spostarsi nonostante gli sforzi di chi cerca di convincerla ad alzarsi. La scena ha attratto numerosi spettatori, diventando un esempio di cani che preferiscono restare tranquilli in situazioni di routine.

Daisy, una Golden Retriever, è diventata la protagonista di un video virale in cui ignora deliberatamente ogni tentativo della proprietaria di cambiare le lenzuola del letto, preferendo restare immobile e rilassata. La scena si svolge in una camera da letto luminosa. Mentre l’essere umano si occupa di sostituire i tessuti, la cagnolina rimane ferma sul materasso, trasformando un compito domestico ordinario in una sorta di rituale dedicato al proprio benessere. Il contenuto digitale, pubblicato cinque giorni fa dall’account @daisyneverhelps, ha generato un riscontro massiccio con 627.200 like e 6.000 commenti. Il video è accompagnato dal brano Carefree Days di Peaceful Reveries. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lenzuola e relax: il video della Golden Retriever che non si sposta Leggi anche: Ha una malformazione e non è vendibile: cucciolo di Golden retriever scartato dall’allevamento. Il rifugio che lo ha accolto: “Non è stato trattato da essere vivente” Ansia, aggressività e intelligenza: i geni dei Golden RetrieverUn nuovo studio condotto dall’Università di Cambridge offre approfondimenti inediti sulla vita emotiva dei cani, spiegando perché alcuni golden...