Francesco Dongu, 45 anni di Olbia, è stato rinviato a giudizio per aver creato un profilo Facebook con lo pseudonimo «Sergio Mafiarella» e utilizzando la foto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’accaduto solleva questioni circa l’uso dei social media e la tutela dell’immagine pubblica. Il processo si concentrerà sulla verifica delle eventuali responsabilità legate alla diffusione di contenuti diffamatori attraverso profili falsi.

Un uomo di Olbia, Francesco Dongu, 45 anni, è finito a processo per aver aperto un profilo fake su Facebook con lo pseudonimo di «Sergio Mafiarella» e nella pagina la foto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’indagato si è presentato questa mattina davanti al gup del Tribunale di Tempio Pausania, Federica Di Stefano, per rispondere delle accuse di diffamazione anche nei confronti di tre poliziotti in servizio a Olbia, due vice ispettori e un assistente capo che, stando alla ricostruzione dei fatti e alla denuncia, sarebbero stati costantemente insultati sui social attraverso il profilo falso creato dall’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crea profilo fake con foto di Mattarella, un 45enne di Olbia a processo per diffamazione

