Falsi messaggi del Cup | la nuova truffa via Sms

Negli ultimi giorni, molti cittadini stanno ricevendo messaggi di testo che sembrano provenire dal Cup. In questi messaggi, si invita a chiamare un numero con il prefisso 899, presentandolo come un modo per ricevere comunicazioni importanti. Ma si tratta di una truffa: il messaggio è falso e serve solo a ingannare le persone. La polizia invita a non rispondere e a segnalare subito eventuali comunicazioni sospette.

Falsi messaggi del Cup in cui si invitano i cittadini a chiamare un numero con prefisso 899 per presunte "importanti comunicazioni". Si tratta ovviamente di una truffa. A segnalarla è stato l'ospedale Maggiore di Novara, con un post sulla propria pagina Facebook, in cui si informano i cittadini "che sono in circolazione falsi messaggi Sms apparentemente inviati dal Cup che rappresentano un tentativo di truffa". Nel messaggio i truffatori chiedono al destinatario dell'Sms di "contattare con urgenza i nostri uffici Cup al seguente numero 899021247 per importanti comunicazioni che la riguardano".🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Cup Truffa Falsi Sms dal Cup, allerta in tutta Italia per questa nuova truffa Truffa falsi sms in Campania, allarme della Regione: “Non è il Cup, non rispondete, vi fanno pagare” La Regione Campania segnala il ritorno di una truffa attraverso falsi messaggi SMS provenienti dal CUP, il centro unico prenotazioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cup Truffa Argomenti discussi: Attenzione ai falsi SMS del CUP centro unico prenotazioni; Torna la truffa del finto cup: sms fraudolenti che fanno leva su ansia e urgenza. L’appello dell’Asl Toscana centro; Falsi messaggi dal Cup, occhio alla truffa; Falsi messaggi Cup: attenti alla truffa. Falsi messaggi dal Cup, occhio alla truffaContengono l'invito a contattare un fantomatico Centro Unico Primario. L'allarme lanciato da Anci e Punto Zero ... rainews.it Falsi sms dal Cup: mobilitati i Comuni contro le truffeAnci Umbria e PuntoZero invitano le amministrazioni locali a pubblicare sui propri canali ufficiali i materiali informativi per istruire la popolazione ... iltamtam.it ALLARME TRUFFA-FALSO CUP VIA SMS In questi giorni tanti cittadini ricevono falsi messaggi che sembrano provenire dal CUP: “Richiama urgentemente il 893...” per problemi su prenotazioni/esami. È una truffa! Non richiamare! Se lo fai il tuo credit x.com L’AOU Maggiore della Carità di Novara informa i cittadini che sono in circolazione falsi messaggi SMS apparentemente inviati dal C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione), che rappresentano un tentativo di truffa. Si tratta, in realtà, di un tentativo di truffa ben o - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.