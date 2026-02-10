Ci ricontatti per chiarire la sua posizione la nuova truffa con falsi messaggi a nome dell' Asl L' azienda | Fate attenzione

Un'email falsa sta girando tra gli utenti, con messaggi che sembrano provenire dall’Asl. La vittima riceve una richiesta di chiarimenti, ma in realtà si tratta di un tentativo di truffa. L’azienda sanitaria ha avvisato la popolazione: “Fate attenzione e non rispondete ai messaggi sospetti”. Molti si sono già fatti ingannare, cliccando sui link o fornendo dati personali.

Una nuova truffa con falsi messaggi provenienti dalle aziende sanitarie si sta facendo largo tra molti utenti. Nei giorni scorsi a diversi cittadini sono arrivati dei finti sms provenienti dal mittente "Cup Usl". Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con.

