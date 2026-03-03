Vannacci nega la telefonata raccontata da Fabrizio Corona nell' ultima puntata di Falsissimo mai chiamato

Roberto Vannacci ha smentito di aver mai ricevuto una telefonata come raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Corona aveva affermato di aver parlato con Vannacci, ma quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai effettuato o ricevuto quella chiamata. La questione riguarda quindi le affermazioni di Corona e la loro versione dei fatti.

Roberto Vannacci ha replicato a quanto raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo show web Falsissimo. L’ex “Re dei Paparazzi” aveva annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Vannacci e di aver rifiutato la sua proposta. L’ex Lega, che ha appena lanciato Futuro Nazionale, ha smentito contatti recenti con Fabrizio Corona. Cosa ha detto Fabrizio Corona a Falsissimo La smentita di Vannacci alle parole di Fabrizio Corona L'augurio di Vannacci a Corona Cosa ha detto Fabrizio Corona a Falsissimo Nella serata di lunedì 2 marzo, Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata del suo show web Falsissimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Account di Fabrizio Corona e Falsissimo rimossi dai social dopo l'ultima puntata, bloccati da Google e MetaFabrizio Corona finisce al centro di un giallo social: i suoi account Instagram e Facebook sono spariti.

